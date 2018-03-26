Vali Haktankaçmaz: “Yeni nesil gençlerimiz okuyor”

Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, yeni neslin geçmişe göre çok daha kitap ile içli dışlı olduğunu söyledi.

Kırıkkale İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kütüphane Haftası’nın açılış töreni İl Kültür Merkezi Gösteri Salonunda yapıldı. Düzenlenen törende kütüphaneden en çok kitap ödünç alan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Düzenlenen törende, Kütüphane Haftası’nın kutlanmasının temel amacının okuma alışkanlığının kazanılmasını sağlamak olduğunu belirten Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki yeni nesil gençlerimiz okuyor. Kitap okumayı, kitaplarla birlikte olmayı kütüphanede bulunmayı deyim yerindeyse hava gibi, su gibi olmazsa olmaz bir şey olarak görüyor ki bu hakikaten çok umut verici bir şey. Özellikle okuma bilincinin geliştirilmesi kitap okumanın yaygınlaştırılması ile alakalı çok önemli çalışmalar var. Sadece Kültür Bakanlığımız bünyesinde değil diğer bakanlıklarımızda da okullarımızda da. Her şeyin dijital hale geldiği günümüz dünyasında bu tür etkinlikler kitapla bağımızı kuvvetlendirecek şeyler olacaktır” şeklinde konuştu.

Yeni nesil çocukların teknolojinin içine doğduklarının altını çizen Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi Müdürü Zeliha Atay, “Her ne kadar küçük yaşlarda çocuklarımızı olabildiğince dijital dünyadan uzak tutmaya çalışsak da teknolojinin günümüzde yaşanan sosyokültürel değişimin önemli bir paçası olduğunu kabul etmek zorundayız. Çocuklar için gelenekselleşmiş, alışılmış uygulamalar tatmin edici olmamaktadır. Bu nedenle Z Kuşağı" ve ’dijital yerli’ olarak da adlandırılan yeni neslin ihtiyaç ve beklentileri olabildiğince geniş biçimde öğrenilerek kütüphanelerinin kurumsal yapılarına ve hizmetlerine yansıtılmaktadır. Artık yeni nesil çocuklara cevap verecek yeni nesil kütüphaneler üzerine çalışmalar başlatılmıştır” dedi.

Düzenlenen törene Kırıkkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Danacı ve MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu katıldı.