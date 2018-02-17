Şehit Pilot Mut için yemek verildi

Zeytin Dalı Harekâtı’nda görevli ATAK helikopterinin kırıma uğraması sonucu şehit olan Üsteğmen Erdem Mut için yemek verildi.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut adına baba evi Kırıkkale’de yedi yemeği verildi. Düzenlenen yemekte, Şehit Üsteğmen Mut ve tüm şehitler adına Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Verilen yemeğin ardından yemeğe katılan insanlar, ülkenin birliği ve başarısı için hep birlikte dua etti.

Düzenlenen yemek sonrası açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Bir kez daha Afrin’de görev yapan, memleket için bu ülkenin dört bir yanında görev yapan bütün kahramanlara kolaylıklar diliyorum. Rabb’im yar ve yardımcıları olsun. Bu vesileyle bütün şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehidimizin ailesine ve yakınlarına da sabır temennisinde bulunuyorum" dedi.