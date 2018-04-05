Saygılı: "Vatandaşlarımızın sorunlarına imkânlar ölçüsünde çözüm buluyoruz"

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Halk Günü etkinliğinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kırıkkale’de vatandaş ile belediye arasındaki mesafeyi azaltan sorunların aracısız iletilmesini sağlayan Halk Günü etkinliklerinin 194’üncüsü düzenlendi. Düzenlenen halkla buluşma toplantısını bizzat Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yönetti. Başkan Saygılı, toplantı süresince Kırıkkalelileri dinledi, notlar aldı ve problemleri ilgili birim amirlerine iletti.

Düzenlenen toplantı hakkında konuşan Başkan Saygılı, “Kırıkkale Belediyesi olarak vatandaşımızla devamlı olarak bir araya geliyoruz. Halk gününün yanı sıra esnafımız ve mahalle ziyaretlerimizde aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmaları her zaman yerinde denetliyoruz, Halk Günü etkinliğimizde vatandaşlarımızın sorunlarına imkânlar ölçüsünde çözüm buluyoruz" dedi.