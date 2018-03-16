Çanakkale Zaferi’nin anma töreninde konuşan Kırıkkale Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, “Çanakkale gibi bir destanı ancak Türk milleti yazabilir” dedi.

Kırıkkale’de düzenlenen Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü töreni İl Kültür Merkezi Gösteri Salonunda yapıldı. Programda günün anısına şiirler okundu ve Kırıkkale Lisesi öğrenciler zafere dair hazırladıkları oratoryoyu sundu.

Anma programında Birinci Dünya Savaşı’nda Anadolu topraklarını savunan Türk milletinin ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek adını tarihe altın harflerle yazdığına değinen Kırıkkale Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, “Çanakkale öyle bir destan ki adeta al kanlarla toprağa nakşedilmiş ve ebediye silinmeyecek, yüzyıllar boyunca hatırlanacak bir destandır. Her millet destan yazamaz. Çanakkale gibi bir destanı ancak Türk milleti yazabilir. Malazgirt’te yazdı, Dumlupınar’da yazdı, 15 Temmuz’da bir kez daha destan yazdı. Şimdi bir kez daha Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekatı ile yine bu destanlar yazılıyor. Bu uğurda toprağın bağrına emanet ettiğimiz koç yiğitlerimiz de var. Şairin de dediği gibi, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır.’ Bu topraklar çoktan vatan olmayı hak etmiştir” şeklinde konuştu.

“Çanakkale dünyanın en kanlı savaşlarından birisidir”

Birinci Dünya Savaşı’nda dünyanın bir keşmekeş içinde olduğuna değinen Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, “O günün itilaf devletleri ile yine onun karşısında yer alan ittifak devletleri arasında müthiş bir mücadele vardı. Bu savaşın bizim açımızdan 10 önemli cephesi vardı. Bu cephelerin içlerinde en önemlisi, en kanlısı, en stratejik olanı ise Çanakkale cephesiydi. Çanakkale, 250 bin evladımızın, atalarımızın, dedelerimizin şehit olduğu, bu toprakların vatanımız olarak kalması uğruna, özgür yaşamak uğruna, bayrağımız dalgalanması uğruna canlarını feda ettiği yerdir. Bir başka örneği yoktur, dünyanın en kanlı savaşlarından birisidir. Baba ile oğlun şehadet şerbetini içtiği yerdir, Çanakkale. Benim dedem de bir Çanakkale şehididir" ifadelerini kullandı.