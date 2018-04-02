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Otizmi yürüyüşle hatırlattılar

Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Kırıkkaleliler şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşte bir araya geldi.Kırıkkale’de Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde bir yürüyüş...

Otizmi yürüyüşle hatırlattılar

Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Kırıkkaleliler şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşte bir araya geldi.Kırıkkale’de Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde bir yürüyüş...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:36
Otizmi yürüyüşle hatırlattılar

Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Kırıkkaleliler şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşte bir araya geldi.

Kırıkkale’de Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sırasında hastalığa ve hastaların toplumla barışık yaşamasına yönelik mesajlar verildi. Etkinliğe yönelik hazırlanan balonlar, son nokta olan Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlik sonrası, 2 Nisan tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildiğine dikkat çeken Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Otizm, yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada, davranış kalıpları oluşturmada ve bilişsel gelişmede gecikmeler ve sapmalarla izlenen bir gelişim sorunu olarak kabul edilmektedir. Ancak, günümüzde bu tür rahatsızlığı olanlar özel eğitim ile sosyal hayatta başarılı olabilmektedir. Bu kapsamda ülkemizde ve ilimizde de 2 Nisan’da başlayıp Nisan ayı boyunca devam edecek etkinliklerle otizm ve otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda farkındalığın ve duyarlılığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle bu ay içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin bütün otizmli çocuklarımıza, ailelerine ve eğitmenlerine yararlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Düzenlenen etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu da katıldı.
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