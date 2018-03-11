Kırıkkaleli sporculardan iki başarı

Kırıkkale Bayan Hokey Takımı ve Kırıkkaleli güreşçi Fatih Tuna, bölge mücadelelerinde derece elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Amasya, Kahramanmaraş ve Zonguldak olmak üzere üç bölgeye ayrılan U16 Kızlar Salon Hokeyi Grup Elemelerine toplam 24 şehrin salon hokeyi takımı katıldı. Amasya bölgesinde yer alan Kırıkkale takımı namağlup olarak adını Türkiye finallerine yazdırdı. Kırıkkale’ye bir başka başarıda güreşten geldi. Çorum’da düzenlenen okul sporları Gençler B kategorisi 85 kiloda yarışan Kırıkkaleli güreşçi Fatih Tuna, ikinci olarak Rize’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, bayan hokey takımı ile güreşte yaşanan başarıda emeği geçenleri tebrik etti. Özdemir, diğer branşlarda da çalışmaların devam ettiğini söyledi ve finallerde yarışacak sporcu ve takımlara da başarılar diledi.