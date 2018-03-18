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Kırıkkale’de şehitlere saygı yürüyüşü

Kırıkkale’de düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Saygı Yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı.Birinci Dünya Savaşının önemli cephelerinden Çanakkale’deki başarının 103. yılı etkinlikleri Kırıkkale’de, 18 Mart Şehitleri...

Kırıkkale’de şehitlere saygı yürüyüşü

Kırıkkale’de düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Saygı Yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı.Birinci Dünya Savaşının önemli cephelerinden Çanakkale’deki başarının 103. yılı etkinlikleri Kırıkkale’de, 18 Mart Şehitleri...

18 Mart 2018 Pazar 23:01
Kırıkkale’de şehitlere saygı yürüyüşü

Kırıkkale’de düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Saygı Yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı.

Birinci Dünya Savaşının önemli cephelerinden Çanakkale’deki başarının 103. yılı etkinlikleri Kırıkkale’de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Saygı Yürüyüşü ile sürdürüldü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, öncesinde dağıtılan fenerlerle eşlik etti. Yürüyüş boyunca coşkulu kalabalık ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganlarıyla şehrin merkezi caddelerini doldurdu. Yürüyüşe katılan polis okulu ve Garnizon Komutanlığı’na bağlı askerler, marşlar söyledi. Mehteran ekibi çaldığı marşlarla yürüyüşe renk kattı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanından başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarı ve Zafer Caddesi üzerinde devam ederek meydanda son buldu.

Yürüyüşe Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara katıldı.
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