Kırıkkale’de engellilere özel servis aracı

Şehirdeki engelli bireylere yönelik kurulmuş okullarda ziyaretlerde bulunan AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, yakın dönemde sadece engelli bireylere hizmet sunacak bir servis aracını şehre kazandıracaklarını söyledi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve yönetim kurulu üyeleri Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle şehirde engelli bireylere yönelik okulları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Dağdelen ve beraberindekiler engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarını dinlediler. Ziyarete katılan parti üyeleri down sendromlu öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler.

Göreve geldikleri süreden beri şehirdeki engellilerin problemleriyle birebir ilgilenme gayretinde olduklarını dile getiren İl Başkanı Dağdelen, “Bu kapsamda sorunları dinliyor, çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Şehrimizde sadece engellilere yönelik onların ihtiyaçlarının karşılamasına yönelik yardımcı olmak amaçlı bir servis aracımız yoktu. Bunu şehirdeki hayırsever vatandaşlarımızla gerçekleştirdik. Yakın dönemde bu araç şehrimizin caddelerinde olacak ve şehrimizdeki engelli bireylere hizmet edecek. Sadece birkaç büyükşehirde olan engelli misafirhanesi konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Bu misafirhane ile engelli vatandaşlarımızla ilgilenen kişiler, bakımını sağladıkları kardeşlerimizi gönül rahatlığıyla buraya bırakıp işlerini halledebilecekler. Bunun dışında İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte engelli bireylere sağlıkta öncelikleri olması sebebiyle Yüksek İhtisas Hastanesinde bir masa kurmak, onların tedavilerini bu birim sayesinde daha kolay sağlamak için girişimlerimiz var” şeklinde konuştu.