Keskinliler bir araya geldi

Kırıkkale’de yaşayan Keskinliler düzenlenen muhabbet etkinliğinde bir arada kültürlerini yaşatmanın heyecanını yaşadılar.

Şehir merkezinde yaşayan Keskinlilere yönelik Kırıkkale Dulkadiroğulları Kültür, Sanat, Tarih, Turizm Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından muhabbet etkinliği düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar hem bir arada olmanın hem de ilçe kültürünü şehir merkezinde yaşamanın heyecanını paylaştılar. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Topluluğu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ustalar Topluluğu ise hazırlanan programa seslendirdikleri müzik eserleriyle eşlik etti. Muhabbet etkinliğinin ilçe tarihinin bir parçası olduğunu dernek yönetim kurulu üyesi Mehmet Erkoç, tarihten benzeri örnekler anlatarak önemine değindi.

Düzenlenen organizasyona dair dernek yöneticisi Cengiz Erkoç, “İnsan topluluklarını millileştiren ve milletleri bir birinden farklı kılan kültürel dokudur. Her milletin kendine has kültürü vardır. Bu sebepler kültürler millidir ve bir milletin kültür dokusu diğer milletinkinden farklıdır. Kültürü yara almış veya kültür dokusu bozulmuş milletlerin sonu yaklaşıyor demektir. Bu bağlamda kültür bir milleti ayakta tutan direnç ona can veren hayat damarı o damarda dolaşan kan demektir. Bizler bir kültür derneği olarak ilimizin kültür tarihinin mihenk taşlarından olan Tarihi Kırıkkale Keskin Muhabbet Geceleri’nin aslına uygun olarak yapılması ve yaşatılması için gerekli çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Derneğimizin bu konuda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi hocalarımızdan Sakıp Atlı ile titiz bir çalışma yaparak konuyu akademik ve ulusal sahaya taşımış ve Kırıkkale Keskin adına bu vazifeyi üstlenmiştir. Bu konuda çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam etmektedir. Etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.