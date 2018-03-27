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Kamu kurumlarında sıfır atık dönemi

Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerjiye katkı sunmak amacıyla ‘Sıfır Atık Projesi’ne Kırıkkale’deki kamu kurumları da dahil oldu.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binasında 26 Eylül’den...

Kamu kurumlarında sıfır atık dönemi

Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerjiye katkı sunmak amacıyla ‘Sıfır Atık Projesi’ne Kırıkkale’deki kamu kurumları da dahil oldu.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binasında 26 Eylül’den...

27 Mart 2018 Salı 19:21
Kamu kurumlarında sıfır atık dönemi

Sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerjiye katkı sunmak amacıyla ‘Sıfır Atık Projesi’ne Kırıkkale’deki kamu kurumları da dahil oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binasında 26 Eylül’den bugüne uygulanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan ’Sıfır Atık Projesi’ne Kırıkkale’deki kamu kurumları da katıldı. Projeyle kurumlardaki atıklar ayrıştırılarak geri dönüştürülerek yenilenebilirliğe ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak.

Uygulanmasına başlanacak projenin toplantısında Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Sıfır Atık Projesi Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlatılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız projenin sekretaryasını yapmaktadır. Kurumlarımız hizmet binalarında oluşan atıklarını ayrı ayrı biriktirerek geri dönüşümünü sağladığında hem ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaklar hem de çevre kirliliği de önlenmiş olacaktır. Kurumlarımız bu noktada gereken hassasiyeti göstermelidirler” şeklinde konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, “Kurumlarımız öncelikle kendi atık miktar ve türlerine göre atık geçici depolama alanlarını yapacaklar, oluşacak atıkların iç mekân kumbaralarında biriktirilmesini sağlayarak atık geçici depolama alanlarında tartımını yaparak biriktirecekler. Bakanlığımızdan lisans almış ve belediyemiz ile sözleşme yapmış olan firma tarafından da biriktirilmiş olan bu atıklar toplanarak ülkemiz ekonomisine katma değer sağlanmış olacak, ülkemizde oluşan belediye atıklarının maalesef yüzde 11,2’sinin geri kazanımı yapılmakta 2023 yılı hedefi olarak bu oran yüzde 35 olarak belirlenmiştir" dedi.
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