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‘Çevreni Tanı, Doğal Hayatı Koru’

İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen Kırıkkaleli çocukların doğal hayatla barışık yaşamasına yönelik hazırlanan ‘Çevreni Tanı, Doğal Hayatı Koru Projesi’nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.Kentlere sıkışan çocukların...

‘Çevreni Tanı, Doğal Hayatı Koru’

İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen Kırıkkaleli çocukların doğal hayatla barışık yaşamasına yönelik hazırlanan ‘Çevreni Tanı, Doğal Hayatı Koru Projesi’nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.Kentlere sıkışan çocukların...

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:49
‘Çevreni Tanı, Doğal Hayatı Koru’

İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen Kırıkkaleli çocukların doğal hayatla barışık yaşamasına yönelik hazırlanan ‘Çevreni Tanı, Doğal Hayatı Koru Projesi’nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kentlere sıkışan çocukların kırsal alanı ve doğal ekosistemleri tanımalarına yönelik geliştirilen ‘Çevreni Tanı, Doğal Hayatı Koru’ isimli proje minik öğrencilere anlatıldı. Kırıkkale Anadolu Hilali İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan proje hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisi Galip Öztürk’ün anlatımını yaptığı bilgilendirme toplantısı Hasan Ali Yücel İlkokulu gösteri salonunda düzenlendi.

Toplantı hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Ömer Tanju Cihan, “Projede 6-14 yaş arası dezavantajlı çocuklara verilecek çevre bilinci eğitimleri ile doğal hayatı koruma bilinci hedeflendi. Bu kapsamda öğrencilerimize doğal alanlara çıkmadan verilen seminerler ile bilgi aktarımı sağlandı ve doğal alanlara hazırlık aşaması gerçekleştirildi. Havaların ısınması ve doğanın uyanışı ile birlikte belirlenen alanlarda uygulama eğitimine geçilecek teorik bilgiler pratiğe dönecektir. Proje kapsamında çevre eğitimlerinin yanında çocuklarımıza unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları eğitimi verilecek, bunun yanı sıra drama çalışmaları da yapılacaktır" dedi.
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