AK Parti İl Başkanı Dağdelen: “Her zaman kadınlarımızın yanındayız”

Kırıkkale AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyaset anlayışının süreklilik arz ettiğini ve sadece bir gün değil sürekli kadınların yanında olduklarını belirtti.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı Kadın Kolları Üyeleri ve İl Başkanı Nuh Dağdelen, Dünya Kadınlar günü sebebiyle Kırıkkale’de kadın istihdamı ağırlıklı iki tekstil firmasını ziyaret ettiler. Burada teşkilat üyeleri çalışan kadınları dinleme fırsatı buldular. Yemek molasında kadınlarla görüşme olanağı bulan teşkilat üyeleri, işçilere hediye dağıttılar.

Düzenledikler etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Burada olmaktan, hemşerilerimizle bir arada bulunmaktan dolayı mutluyuz. Kırıkkale’de iki tane tekstil firmasını ziyaret ettik. Burada yoğun olarak kadınlarımız çalışıyor. Kadınlarımızla, insanlarımızla bir araya geliyoruz. Onların problemlerini dinledik, Dünya Kadınlar Gününü bu vesileyle tebrik ettik. Tabi bu sembolik bir şey olmaktan öte bizim siyasi algı ve anlayışımızda sürekli toplumun içerisinde bulunmak var. Sadece bir gün değil, sürekli kadınlarımızın yanındayız. Onların sorunlarını sürekli dinleyeceğiz, Allah izin verirse. Yapabileceğimiz şeyler noktasında da onların hizmetinde olacağız. Bugün ise, kadın vatandaşlarımızla bir arada olup onların bugününe biraz daha anlam katmak hedefindeyiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de kadın emeğinin bugünkü durumu hakkında Kırıkkale AK Parti İl Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Esma Ünal, “AK Parti hükumetlerine kadar ülkemizde kadına bu kadar önem verilmiyordu. Bugün ise kadına verilen değer çok değişti. Önce başta Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız kadınlara değer verdiğini, kadınlarında önemli olduğunu, ‘Cennet anaların ayakları altında’ sözünü her defasında söyleyerek gösteriyor. Bugün ülkemizde kadının toplumsal alandaki yeri çok daha önemli.” dedi.