AK Parti İl Başkanı Dağdelen: “Amacımız çözüm odaklı siyaset”

Sulakyurt ilçesinde tarımsal üretime yönelik çeşitli bilgilendirme toplantılarına katılan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, amaçlarının çözüm odaklı siyaset olduğunu, bu sebeple toplumun her kesimini dinleyeceklerini söyledi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün de katkısıyla Sulakyurt ilçesindeki çiftçilere verilen devlet destekleri anlatıldı. İlçe merkezi ve Güzelyurt köyünde yapılan toplantılarda parti yönetimi, müdürlük yetkilileri ve çiftçiler arasında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Toplantı süresince ortak hareket edilebilecek konular masaya yatırıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Devletimiz artık çiftçimize büyük destekler sağlıyor. Eğer ki çiftçimiz, gereken emeği gösterirse kısa zamanda çok daha iyi bir ekonomik güce sahip olmasının önünde engeller yoktur. Çok şükür köylerimizdeki teknolojik imkanlar gelişti. Artık köylerimizde internet kullanımı bile çok daha kolay hale geldi. Çocuklarımızın eğitimi ile ilgili taşımalı eğitim sistemleri var, bu konuda devletimiz köydeki öğrencilere öğrenimleri için büyük destek sağlıyor. Köyde yaşamamak için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla yapmamız gereken bulunduğumuz yere sahip çıkmak. O yüzden sunulanı iyi değerlendirmeliyiz, eksikleri tartışmalıyız. Bizim siyasetimiz çözüm odaklı bir siyaset, Kırıkkale’nin problemlerini muhataplarıyla ele alarak gidermeye çalışmak. Bu sebeple eksik kaldığını düşündüğümüz her konunun üzerine gitmekte yönetim olarak kararlıyız" dedi.

Ayrıca Sulakyurt ilçe merkezindeki toplantının düzenlendiği Halk Eğitim Merkezinde katılımcılar, Doğubayazıt’taki askerlerin soğuktan etkilenmemelerine yönelik ihtiyaç halinde kullanmaları için atkı, bere ve eldiven ören kadınları ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında kadınların el emeğinin İŞKUR tarafından sertifikalandırılmasına yönelik karar alındı.

Düzenlenen toplantıya Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz katıldı.