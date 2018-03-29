Üniversite öğrencilerinden “Okulumuzu Güzelleştirelim Etkinliği”

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mualllim Rıfat Eğitim Fakültesi Öğrencilerinden “Okulumuzu Güzelleştirelim Etkinliği” düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı 3. sınıf öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Nermin Zahide Aydın danışmanlığında, "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında Acar köyündeki Mehmet Temel İlkokulu’nda “Okulumuzu Güzelleştirelim” isimli etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında okul binası ve spor sahasının ihtiyaç duyulan bazı yerleri boyandı. Bunun yanı sıra köy öğrencilerine destek olmak amacıyla ilkokul seviyesinde 350 kitap ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere araç-gereç bağışında bulunuldu. Etkinlikte ayrıca çam ağacı, gül ve nergis fidanlarının dikimi gerçekleştirildi.