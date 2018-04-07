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TBMM Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Musabeyli ilçesinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve komisyon üyeleri, Musabeyli ilçesinde temaslarda bulunarak, üreticileri ile bir araya geldi.AK Parti Kilis...

TBMM Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Musabeyli ilçesinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve komisyon üyeleri, Musabeyli ilçesinde temaslarda bulunarak, üreticileri ile bir araya geldi.AK Parti Kilis...

07 Nisan 2018 Cumartesi 17:15
TBMM Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Musabeyli ilçesinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve komisyon üyeleri, Musabeyli ilçesinde temaslarda bulunarak, üreticileri ile bir araya geldi.

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat’ın ev sahipliğinde TBMM Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen başkanlığında Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu,,Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Tokat Milletvekili Celil Göçer, ile beraberindeki heyet Musabeyli ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk önce Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen beraberindeki heyet Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı ile bir araya gelerek, önemli üzüm üreticisi olan Musabeyli ilçesi hakkında bilgi aldı. Daha sonra üzüm üreticileri ile yerel yöneticilerin de içerisinde bulunduğu heyetle bağcılık sektörüyle ilgili istişarelerde bulundular.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Kilis karası olarak bilinen Horoz karası üzüm yetiştiriciliğinde Musabeyli ilçesinin bir noktada olduğunu ifade ederek, ilçe ile köylerinde üretilen üzüm istatistiklerini verdi.

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat ise, TBMM Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile komisyon üyelerine teşekkür ederek, “Buradaki temaslarınız, çiftçilerimiz ile bir araya gelmeniz gerçekten önemlidir. Musabeyli ilçemiz horoz karası üzüm yetiştiriciliği açısından çok önemli noktaya gelmiştir. İnşallah Musabeyli ilçemizde üzüm üreticiliği daha gelişir. Komisyonun çiftçilerimiz ile bir araya gelmesini çok önemsiyorum” dedi.

TBMM Bağcılık ve Üzümcülük Sektörü Araştırma Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili İsmail Bilen, komisyon olarak bağcılık ile üzümcülük konusunda çalışma yapıldığını, komisyonun Türkiye ve Kilis’teki bağcılık ile üzümcülük konusundaki rapor hazırlayarak, TBMM sunacaklarını söyledi.
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