Rektör Karacoşkun’u Ziyaret

Marmara Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti.

Rektör Karacoşkun, Prof. Dr. Zafer Gül’e Kilis ve üniversitenin fiziksel ve akademik gelişimi, öğrenci odaklı çalışmaları, tamamlanan ve tamamlanmakta olan projeleri ile ilgili bilgiler verirken, Gül’de Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un şahsında üniversitenin bu gelişiminde katkısı bulunan herkese takdir ve tebriklerini iletti.