Polislere KBRN eğitimi

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından , İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislere Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tehlikeler farkındalık eğitimi ve temel afet bilinci konularında eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Fatime Çelebi tarafından İl Emniyet Müdürlüğünde verilen eğitimin amacı ise, Türkiye’yi etkileyebilecek olan KBRN tehlikelerine karşı, halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması adına bir farkındalık oluşturmak amacıyla verildiği bildirildi.