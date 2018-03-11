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Milletvekili Polat’dan İHA’ya ziyaret

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Kilis’in Cumhuriyet tarihi boyuncu yapılan yatırımlardan daha fazlasını AK Parti iktidarı döneminde aldığını söyledi.Milletvekili Polat, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik ile birlikte İhlas...

Milletvekili Polat’dan İHA’ya ziyaret

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Kilis’in Cumhuriyet tarihi boyuncu yapılan yatırımlardan daha fazlasını AK Parti iktidarı döneminde aldığını söyledi.Milletvekili Polat, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik ile birlikte İhlas...

11 Mart 2018 Pazar 17:25
Milletvekili Polat’dan İHA’ya ziyaret

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Kilis’in Cumhuriyet tarihi boyuncu yapılan yatırımlardan daha fazlasını AK Parti iktidarı döneminde aldığını söyledi.

Milletvekili Polat, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik ile birlikte İhlas Haber Ajansı Kilis Temsilciliğini ziyaret etti.

İHA Kilis Temsilcisi Mehmet Ali Dağ ile bir araya gelen Milletvekili Polat, AK Parti iktidarı döneminde büyük yatırımlar yapıldığını, yapılmaya da devam ettiğini ifade etti.

Polat, “Kilis’in su sorunu kısa süre içerisinde çözülüyor. Elbeyli ovası Doğanpınar ile Kayacık Barajından sulanıyor. Aşağı Musabeyi(Sabunsuyu) barajı ile birlikte merkeze bağlı 40 bin dönüm arazi sulanacak,Yukarı Afrin Barajı ile Kilis’in en az 50 yıllık içme suyunda sıkıntı yaşanmayacak.Bu yıl sonu itibariyle barajın tamamlanması bekleniyor. Aşağı Afrin Barajı ise 2019 yılı yatırım programına alındı. Bu barajımızda 40 bin dönüm araziyi sulayacak” dedi.

Milletvekili Polat, Kilis’in ekonomik açından daha iyi bir noktaya gelmesi için çalıştıklarını ifade ederek, “Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar iyi bir yolda, kısa süre içerisinde Türkiye’nin en büyük OSB’nin arsa tahsisine başlanacak. Burada fabrikaların tütmesiyle birlikte Kilis’te işsizlik kalmayacak. Kilis’in yarınları çok güzel olacak. Halkımızın bütün taleplerini öncelik sırasına göre değerlendiriyoruz. Kilis halkı her şeyin en iyisine layık. İnsanların mutluluğu, gözlerinde ışıltı olması bizim için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun direktifleri ve yönlendirmesi hem Türkiyemize hemde ilimize hizmet ediyoruz” diye konuştu.
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