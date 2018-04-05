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Milletvekili Polat’dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlaması

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, 7 Nisan tarihi tüm Dünyada Sağlık Günü olarak anıldığını hatırlatarak, bölge vatandaşına sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.Milletvekili Polat, yaptığı açıklamada, 7 Nisan tarihinde insanların...

Milletvekili Polat’dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlaması

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, 7 Nisan tarihi tüm Dünyada Sağlık Günü olarak anıldığını hatırlatarak, bölge vatandaşına sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.Milletvekili Polat, yaptığı açıklamada, 7 Nisan tarihinde insanların...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:37
Milletvekili Polat’dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlaması

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, 7 Nisan tarihi tüm Dünyada Sağlık Günü olarak anıldığını hatırlatarak, bölge vatandaşına sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.

Milletvekili Polat, yaptığı açıklamada, 7 Nisan tarihinde insanların sağlıklı yaşamlarına devam etme konusunda bilinçlendirmek amacı ile etkinlikler düzenlendiğini ifade ederek, “Bu etkinliklerde Sağlığın hayatımızdaki önemi vurgulanır.Sağlık; Ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Dünya Sağlık Örgütü bu yıl ‘Sağlıklı Yaşa, Sağlıklı Yaşlan’ sloganıyla dünyada yaşlanan nüfusun hızla artması tehlikesine karşı farkındalık oluşturmayı amaçlamıştır. Türkiye’nin sağlık alanındaki başarıları vatandaşlarımız kadar tüm dünyanın da ilgisini çekmiştir. Bu konuda Türkiye başarıları devam edeceğine canı gönülden inanıyorum. Her birey tüm dünyanın neresinde olursa olsun kaliteli sağlıklı bir yaşam hakkına sahiptir. Sağlıkçı bir vekil olarak, Dünya Sağlık Gününü kutluyor, herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum” diye konuştu.
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