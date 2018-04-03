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Köyler hizmete doyacak

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, bu yaz döneminde köylerin yol, su ile diğer hizmetlerin yapılması için canla başla çalışacaklarını söyledi.İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş İHA’ya ziyaretinde yaptığı...

Köyler hizmete doyacak

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, bu yaz döneminde köylerin yol, su ile diğer hizmetlerin yapılması için canla başla çalışacaklarını söyledi.İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş İHA’ya ziyaretinde yaptığı...

03 Nisan 2018 Salı 12:00
Köyler hizmete doyacak

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, bu yaz döneminde köylerin yol, su ile diğer hizmetlerin yapılması için canla başla çalışacaklarını söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş İHA’ya ziyaretinde yaptığı açıklamada, Geçen yıl yol yapımı ile ilgili sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, “106 kilometre yolun ihalesini yaptık, alan firma hükümlülüğünü yerine getiremediği için ihale iptal oldu. Asfalt malzemesi dolara endeksli olduğu için maliyetleri de arttı. Bu nedenle bu yıl gerekli çalışmaları yaparak yollarımızı asfalt yapacağız. Suyu az olan köylerde sondaj çalışmalarımız sürüyor. Kilit taşı çalışmalarını bilindiği üzere büyük ölçüde bitirdik. Bu yaz dönemini iyi değerlendirip köylerimize hizmet alanında büyük mesafeler alacağız. Bize çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza, hükümetimize, valimize, milletvekillerimize, AK Parti yönetimine ve çalışmaları ile bizlere destek veren özel idare personeline ve değerli çalışma arkadaşlarım il genel meclisi üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.
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