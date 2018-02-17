Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
YAĞMUR SEVİNDİRDİ
AĞBABA’DAN KESKİN’E ZİYARET
''Bende bir esnaf çocuğuyum''
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...

Köşk Belediyesinden Zeytin Dalı Harekatına destek

Aydın Köşk Belediyesi ve halkı tarafından Kilis sınırında devam eden Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiklerimize destek için Kilis’e geldi.Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri...

Köşk Belediyesinden Zeytin Dalı Harekatına destek

Aydın Köşk Belediyesi ve halkı tarafından Kilis sınırında devam eden Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiklerimize destek için Kilis’e geldi.Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:41
Köşk Belediyesinden Zeytin Dalı Harekatına destek

Aydın Köşk Belediyesi ve halkı tarafından Kilis sınırında devam eden Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiklerimize destek için Kilis’e geldi.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç ve beraberindeki heyet ile birlikte Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısında görev yapan askerlere incir, zeytin, kaşar ve peynir toplamda 4 ton malzeme getirerek, Çobanbeyli’de ki birliklere teslim ettiler. Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, "Köşk belediyesi ve halkı olarak her zaman Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanındayız. Burada görev yapan Mehmetçiklerimize bir nebzede olsa katkıda bulunmak adına kendi memleketimizden malzeme getirerek birliklere teslim ettik. Tüm Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilisli fırıncıların ‘Zeytin Dalı’ telaşı
Kilisli fırıncıların ‘Zeytin Dalı’ telaşı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim