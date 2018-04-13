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Körahmethüyüğü köyünde tapu dağıtım töreni yapıldı

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü Köyünde düzenlenen tören ile, tescili yapılan taşınmazlara ait tapular 310 hak sahiplerine dağıtıldı.Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü köyünde. 402 Sayılı Kadastro Kanunu...

Körahmethüyüğü köyünde tapu dağıtım töreni yapıldı

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü Köyünde düzenlenen tören ile, tescili yapılan taşınmazlara ait tapular 310 hak sahiplerine dağıtıldı.Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü köyünde. 402 Sayılı Kadastro Kanunu...

13 Nisan 2018 Cuma 13:18
Körahmethüyüğü köyünde tapu dağıtım töreni yapıldı

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü Köyünde düzenlenen tören ile, tescili yapılan taşınmazlara ait tapular 310 hak sahiplerine dağıtıldı.

Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü köyünde. 402 Sayılı Kadastro Kanunu uyarınca, orman dışına çıkarılan taşınmazın yasal ilanları yapılarak parselleri kesinleştirilip, tapu kütüğüne tescili yapıldı. 310 kişiye, Tapu hak sahibine törenle verildi.

Tapu dağıtım törenine Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Tapu Kadastro Gaziantep Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Kadir, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ercan Dadlı,,Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Kara, AK Parti Musabeyli İlçe Başkanı Yasin Gülali ile vatandaşlar ve daire amir ile müdürleri katıldı.

Program sonrası bir yemek verildi.
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