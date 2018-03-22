KİTSO’da seçim 7 nisan tarihinde yapılacak

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, oda seçimlerinin 7 Nisan tarihinde yapılacağını söyledi.

KİTSO Başkanı Mehmet Erdal Öndeş,basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 4 yıl içerisinde görev süresinde yaptıklarını anlattı. Öndeş, Kilis’in 2 yıldır çok büyük sıkıntılar çektiğini ifade ederek, “Terör örgütü DEAŞ tarafından Kilis kent merkezine roketli saldırılarda bulunuldu. Uzun süre yaşadığımız sıkıntıları anlatamadık. Ulusal gazeteyi ilan verdikten sonra sesimiz duyuldu. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere bütün bakanlarımız Kilis’te yaşanan sorunları çözmek için çalıştı. Bu süreç içerisinde vergi, SKK başta olmak üzere komu alacakları faizsiz bir şekilde ertelendi. Tabi biz ertelenme yerine borçların silinmesi için çalıştık. Olmadı, her şey bizim elimizde değil, bu yıl 20 ocak tarihinden itibarinde bu kezde YPG tarafından roketli saldılar düzenlendi. 2 kişi hayatını kaybetti. Biz oda olarak Başbakanımıza ve bakanlarımıza, siyasetçilere yaşanan sıkıntıları anlattık. Kamu alacakları yine ertelendi. Tekrar olarak söylüyorum, biz silinmesini istiyoruz” dedi. Kilis Ticaret ve Sanayi Odasına yeni bina yaptırdıklarını ifade eden Öndeş, “Eskiden küçük bir yerde odamız varken, şimdi ise modern bir binaya kavuştuk. Konferans salonları, toplantı salonları olan bir bina yaptırdık. Biz küçük bir odayız, gelirlerimiz belli, bu yeni binamızı da TOBB ‘nin yardımları ile İpekyolu Kalkınma Ajansından aldığımız parayla yaptırdık. 4 yıllık görevimiz süresinde Kilis’e TOBB fen lisesini kazandırmak için çalıştık. Fen lisesi tamamlanarak Milli Eğitime teslim edildi. Öğrencileriz için gerçekten beklide bölgede olmayan bir lise yapıldı. Son teknolojik imkanları içerisinde olan bir okul, ayrıca ramazan aylarında iftar programları düzenleme yerine fakir, fukaraya gıda yardımında bulunuyoruz. Yine her kış öncesi okulların tespit ettiği fakir öğrencilere giysi, ayakkabı yardımında bulunuyoruz. Bunları da yaparken, reklam yapma yerine gizlilik içerisinde olmasından yanayız” diye konuştu.

Öndeş, 7 Nisan tarihinde Kilis Ticaret ve Sanayi Odasında seçim yapılacağını sözlerine ekledi.