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Kilis’teki KOSGEB kredilerinin ödemelerine getirilen ertelemeden bin 468 esnaf faydalanacak

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, KOSGEB kredisi kullanan işletme sahiplerine ödemede getirilen ertelemeden toplam bin 468 esnafın faydalanacağını söyledi.Milletvekili Polat, Acil destek programı kapsamında Kilis’te 40 bin TL’lik KOSGEB...

Kilis’teki KOSGEB kredilerinin ödemelerine getirilen ertelemeden bin 468 esnaf faydalanacak

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, KOSGEB kredisi kullanan işletme sahiplerine ödemede getirilen ertelemeden toplam bin 468 esnafın faydalanacağını söyledi.Milletvekili Polat, Acil destek programı kapsamında Kilis’te 40 bin TL’lik KOSGEB...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:31
Kilis’teki KOSGEB kredilerinin ödemelerine getirilen ertelemeden bin 468 esnaf faydalanacak

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, KOSGEB kredisi kullanan işletme sahiplerine ödemede getirilen ertelemeden toplam bin 468 esnafın faydalanacağını söyledi.

Milletvekili Polat, Acil destek programı kapsamında Kilis’te 40 bin TL’lik KOSGEB kredilerinin geri ödemesinin 1 yıl faizsiz olarak ertelendiğini hatırlatarak, kredilerden bin 464 esnafın faydalandığını kaydetti. Bankalara olan faiz uzatımının ise KOSGEB tarafından karşılanacağını vurgulayan Polat, "Pazartesi günü ilgili bankalara ulaştırılacak. Vade uzatımı sonucu oluşan 5 milyon 400 bin TL’lik faiz KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü’ye ,kabine üyelerimize ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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