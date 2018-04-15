Kilis’te tiyatro oyununa yoğun ilgi

Kilis’te, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen "Seyirci Yok Sen Varsın, Sen Varsın Seyirci Yok" adlı iki perdelik komedi oyunu sergilendi.

Kilis Belediyesi ile Gaziantep Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen "Seyirci Yok Sen Varsın, Sen Varsın Seyirci Yok" adlı iki perdelik komedi programı Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir ile Kültür ve turizm İl Müdür Vekili Hüseyin Kara ile yetkililerin katıldığı tiyasro gösterisi uzun süre ayakta alkışlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir’in çiçek takdimi ve konuşmasının ardından son buldu.