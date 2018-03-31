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Kilis’te Okuruz Biz" projesi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kütüphaneler haftasına yönelik olarak başlattığı "Okuruz Biz" projesi, tüm Türkiye il ve ilçe temsilciklerinde, kütüphane ve açık alanlarda eş zamanlı olarak gerçekleşti.TÜGVA Kilis İl Temsilcisi...

Kilis’te Okuruz Biz" projesi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kütüphaneler haftasına yönelik olarak başlattığı "Okuruz Biz" projesi, tüm Türkiye il ve ilçe temsilciklerinde, kütüphane ve açık alanlarda eş zamanlı olarak gerçekleşti.TÜGVA Kilis İl Temsilcisi...

31 Mart 2018 Cumartesi 18:00
Kilis’te Okuruz Biz" projesi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kütüphaneler haftasına yönelik olarak başlattığı "Okuruz Biz" projesi, tüm Türkiye il ve ilçe temsilciklerinde, kütüphane ve açık alanlarda eş zamanlı olarak gerçekleşti.

TÜGVA Kilis İl Temsilcisi İzzeddin Özkeleş, Türkiye’nin gençliği olarak okuma alışkanlığına dikkat çekmek üzere okuma etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Merak ve ilgi duygusuyla sarıldığımız, bilgi edindiğimiz ve düşünce dünyamıza bir tuğla daha eklediğimiz kitap ve kitap okuma eylemi onun için ciddi bir iştir. Bugün burada toplanmamızın sebebi okuma konusunda farkındalık oluşturarak, kütüphaneleri hayatımızın içine almaktır. Tüm vakıf gönüllülerimizle ülkemizin tüm kentlerinde aynı anda gerçekleştirdiğimiz bu eylemle bir kütüphaneye üye oluyor ve buradan aldığımız kitabı okuyoruz Vakfımızda bu sene uygulamaya başladığımız Kitap Kurdu projesi ile tüm ortaokul öğrencilerinin katılımına açık kitap okuma ve tahlil yarışması düzenleyeceğiz. Bu proje ile en büyük ideallerimizden biri de Türkçe’nin hak ettiği yerde, bir dünya dili olarak konuşulduğu bir düzenin temelini atmaktır" dedi.

Etkinliğe katılan çok sayıda kişi katılım göstererek, kitap okudu.
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