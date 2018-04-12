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Kilis’te okuma yazma seferberliği yoğun ilgi

Türkiye genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği Kilis’te, ilgi görüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği Kilis’te büyük ilgi görüyor.Kilis...

Kilis’te okuma yazma seferberliği yoğun ilgi

Türkiye genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği Kilis’te, ilgi görüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği Kilis’te büyük ilgi görüyor.Kilis...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:50
Kilis’te okuma yazma seferberliği yoğun ilgi

Türkiye genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği Kilis’te, ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği Kilis’te büyük ilgi görüyor.

Kilis İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği neticesinde Ayvazoğlu Kuran Kursunda açılan Okuma yazma kursu vatandaşları ilgi gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz , Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yiğit kursları ziyaret etti kursiyerlerdeki heyecanlı olmaları dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz, tüm okuma yazma bilmeyen vatandaşları kurslara davet ettiklerini söyledi.
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