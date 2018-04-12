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Kilis’te dolu ve yağmurun neden olduğu hasar tespit ediliyor

Kilis ve ilçelerinde önceki gün yağmur ve dolu yağışıyla zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları yapıldı.Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Başkanlığında AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin...

Kilis’te dolu ve yağmurun neden olduğu hasar tespit ediliyor

Kilis ve ilçelerinde önceki gün yağmur ve dolu yağışıyla zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları yapıldı.Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Başkanlığında AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:40
Kilis’te dolu ve yağmurun neden olduğu hasar tespit ediliyor

Kilis ve ilçelerinde önceki gün yağmur ve dolu yağışıyla zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Başkanlığında AK Parti İl Başkanı İzzet Toprak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Murat Sarı, Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli ve beraberindeki heyet ile birlikte başta Polateli ilçesine bağlı Polatbey (Cercik) köyü ile yağmur ve dolu yağışından etkilenen köylerde incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Mehmet Tekinanslan, Hasar tepkit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, sel ve dolu yağışı ile birlikte tüm ekipleri köylere kaydırdıklarını, vatandaşa yardımcı olduklarını evlerindeki suların tahliyesini, kapanan yolları açtıklarını kaydetti.
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