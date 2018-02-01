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Kilisli fırıncıların ‘Zeytin Dalı’ telaşı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sürerken, Kilis’te de fırıncılar zeytin dalı telaşı yaşıyor.

Kilisli fırıncıların ‘Zeytin Dalı’ telaşı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sürerken, Kilis’te de fırıncılar zeytin dalı telaşı yaşıyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:28
Kilisli fırıncıların ‘Zeytin Dalı’ telaşı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ‘Zeytin Dalı Harekatı’ sürerken, Kilis’te de fırıncılar zeytin dalı telaşı yaşıyor.

Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi sürerken, bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sunan Zeytin ağaçları fırıncı esnafı tarafından da kullanılıyor. Zeytin ağaçlarının her yıl bu mevsimde budanması ile tonlarca zeytin dalı fırıncılar tarafından alınarak ekmek pişirmek için kullanılıyor.

Kilisli fırıncı esnaflarından Mustafa Çıkınoğlu, zeytin dallarının özellikle ekmek pişirirken iyi yandığını ve pişen ekmeğin daha yumuşak piştiğini söyledi. Zeytin Dalı Harekatı’na katılan tüm askerlere de başarılar dileyen Çıkınoğlu, Kilisliler olarak harekata tam destek verdiklerini ifade etti.
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