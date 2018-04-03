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Kilis Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesinde kariyer günleri

Kilis Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesinde kariyer günlerinin konuğu 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun oldu.Kariyer Günleri kapsamında Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Şehit Hasan Özüberk...

Kilis Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesinde kariyer günleri

Kilis Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesinde kariyer günlerinin konuğu 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun oldu.Kariyer Günleri kapsamında Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Şehit Hasan Özüberk...

03 Nisan 2018 Salı 17:44
Kilis Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesinde kariyer günleri

Kilis Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesinde kariyer günlerinin konuğu 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun oldu.

Kariyer Günleri kapsamında Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, öğrencilerin derslerine programlı çalışmaları halinde her türlü başarılı elde edeceklerini, büyüklerine saygılı, küçüklerini ise sevmeleri gerektiğini anlattı. Rektör Karacoşkun, öğrencilere eğitim süresince yapmaları gerekenleri, yaz tatillerinde de yaşama dair şeyler yapmalarını istedi. Okul Müdürü Mehmet Sürmeli, söyleşi karşılıklı soru cevap şeklinde keyifli anların yaşandığını ifade ederek, "Bizleri onurlandırarak okulumuza gelen ve öğrencilerimizin ufuklarını açmalarına katkıda bulunan Rektör Hocamız Mustafa Doğan Karacoşkun’a şükranlarımızı sunarım" dedi.
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