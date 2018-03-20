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Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Kilis’te

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcılarından oluşan bir heyet Mehmetçiğe ve Kilis’e destek vermek için geldiler.Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hacibey Özkan, Mehmet Yaman, Mehmet Ali Omurca, Cebrail Yakışır sabah saatlerinde Kilis’e...

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Kilis’te

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcılarından oluşan bir heyet Mehmetçiğe ve Kilis’e destek vermek için geldiler.Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hacibey Özkan, Mehmet Yaman, Mehmet Ali Omurca, Cebrail Yakışır sabah saatlerinde Kilis’e...

20 Mart 2018 Salı 16:43
Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Kilis’te

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcılarından oluşan bir heyet Mehmetçiğe ve Kilis’e destek vermek için geldiler.

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hacibey Özkan, Mehmet Yaman, Mehmet Ali Omurca, Cebrail Yakışır sabah saatlerinde Kilis’e geldiler. Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Belediye Başkanı Hasan Kara’yı makamında ziyaret etti. Mehmetçik ve Kilis’e destek vermek için geldiklerini ifade eden Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcıları, daha sonra Roketli saldırılarda büyük hasar alan ve restorasyonuna başlanan Çalık Camide incelemelerde bulundu,

Bir dizi temaslarda bulunan Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcılarına Diyanet-Sen Kilis Temsilcisi ı Halit Aslan ile Diyanet-Sen Kilis eski Temsilcisi Recep Yıldız eşlik etti.
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