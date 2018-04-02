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Belediye meclisinde komisyon üyeleri seçildi

Belediye Meclisi, Kilis Belediye Başkan Hasan Kara başkanlığında yapıldı.Belediye Başkanı Hasan Kara başkanlığında toplanan Belediye meclisi encümen üyeliklerine, İmar komisyonu ile plan bütçe komisyonu üyeliklerine seçimler yapıldı.Meclis...

Belediye meclisinde komisyon üyeleri seçildi

Belediye Meclisi, Kilis Belediye Başkan Hasan Kara başkanlığında yapıldı.Belediye Başkanı Hasan Kara başkanlığında toplanan Belediye meclisi encümen üyeliklerine, İmar komisyonu ile plan bütçe komisyonu üyeliklerine seçimler yapıldı.Meclis...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:25
Belediye meclisinde komisyon üyeleri seçildi

Belediye Meclisi, Kilis Belediye Başkan Hasan Kara başkanlığında yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara başkanlığında toplanan Belediye meclisi encümen üyeliklerine, İmar komisyonu ile plan bütçe komisyonu üyeliklerine seçimler yapıldı.

Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerde, Encümen üyeliklerine, Kadir Çirtikoğlu, Halil Demir, Mahmut Erendor, İmar komisyonu üyeliklerine Rıdvan Savaşçıoğlu, Mennan Özdemir, Mustafa Göktaşlı, Ferhat Uruç, Cemalettin Coşkun, Plan Bütçe Komisyonu üyeliklerine Hamdi Özkaptan, Canan Ketrez ile Ahmet Zemçi Yalçın seçildi.

Meclis gündemindeki diğer konular ela alınarak karara bağlandı.
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