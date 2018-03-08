Bayanlardan oluşan 130 kişilik “Şefkat Timi” görev başındı

Kilis Belediyesi konaklarında çalışan Şefkat Timinde görevli 130 bayandan alan taraması yapıyor.

Kadın Meslek Edindirme merkezlerimizde çalışan 30’u gönüllü 130 kişiden oluşan Şefkat Timi mahalle ve sokaklarda ev ev giderek, alan taraması yapılıyor. Yaşlıların, bakımlarını yapan tim, yaşlıların ev temizliği başta olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Hasta olanları doktora dahi götüren Şefkat Timi yaşlıların banyosunu yaptırarak, tırnaklarını kesiyor. Yaşlı yemeği, ev temizliği, gıda ve kıyafet dağıtımları düzenli bir şekilde yapılıyor. İmkanlar ölçüsünde her türlü ihtiyaçları karşılanan yaşlılar, Şefkat Timi ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’ya kendileriyle ilgilendiği için teşekkürlerini ifade etti.