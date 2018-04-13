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Başkan Kara muhtarlarla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Haziran ayında kongresi yapılacak Kilis Muhtar Derneği üyeleri ile bir araya geldi.Belediye Başkan Kara, Kilis Muhtar Derneğine üye Merkez Köy Muhtarları ve Merkez Mahalle Muhtarları ile bir araya geldiklerini...

Başkan Kara muhtarlarla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Haziran ayında kongresi yapılacak Kilis Muhtar Derneği üyeleri ile bir araya geldi.Belediye Başkan Kara, Kilis Muhtar Derneğine üye Merkez Köy Muhtarları ve Merkez Mahalle Muhtarları ile bir araya geldiklerini...

13 Nisan 2018 Cuma 14:22
Başkan Kara muhtarlarla bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Haziran ayında kongresi yapılacak Kilis Muhtar Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkan Kara, Kilis Muhtar Derneğine üye Merkez Köy Muhtarları ve Merkez Mahalle Muhtarları ile bir araya geldiklerini ifade ederek, “En çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. İnşallah muhtarlarımızla beraber şehrimiz için bir çok başarılı projeyi beraber hayata geçireceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Haziran ayı içerisinde yapılacak olan Kilis Muhtarlar Derneği seçimleri için Başkan adayı olan, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Muhtarı Mehmet Keçik ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özkan için ön seçim de yapıldı. Yapılan seçimde Mehmet Keçik oy kullanan 73 muhtarın 48 oyunu alarak adaylığa seçildi.
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