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2017 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Kilis İl Genel Meclisinde, İl Özel idarenin 2017 yılı faaliyet raporu kabul edildi.5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39.Maddesi,5018 sayılı Mali yönetim kontrol kanununun 41.maddesi ve faaliyet raporları hazırlanmasına ilişkin yönetmelik...

2017 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Kilis İl Genel Meclisinde, İl Özel idarenin 2017 yılı faaliyet raporu kabul edildi.5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39.Maddesi,5018 sayılı Mali yönetim kontrol kanununun 41.maddesi ve faaliyet raporları hazırlanmasına ilişkin yönetmelik...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:09
2017 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Kilis İl Genel Meclisinde, İl Özel idarenin 2017 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39.Maddesi,5018 sayılı Mali yönetim kontrol kanununun 41.maddesi ve faaliyet raporları hazırlanmasına ilişkin yönetmelik doğrultusunda hazırlanan İl Özel İdaresinin 2017 yılı faaliyet raporu İl Genel Meclisinin Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Sarı tarafından İl Genel Meclisine sunularak oy birliği ile kabul edildi. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Faaliyet raporunun kabulü ile ilgili olarak, yaptığı konuşmada,”İdaremizle işbirliği halinde uyumlu bir çalışma sergileyerek,hizmet verdiğimiz kişi ve kurumların memnuniyetini en üst seviyede tutmaya gayret gösteren,sürekli iyileşmeyi ve hizmet standardını yükseltmeyi hedefleyen,İlimizin gelişimine katkıda bulunmak için çalışan,başta hükümetimiz, milletvekillerimiz, il genel meclis üyelerimiz il özel idaresi genel sekreterimize olmak üzere idaremizin her kademesindeki kıymetli çalışanlarına şahsım ve meclisimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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