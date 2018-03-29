Yazar Sinan Yağmur, "Kayseri en çok kitap okuyan şehirler arasında"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Haftası etkinliklerine Merkez Kütüphane’de yapılan söyleşiyle devam etti. Söyleşiye katılan Ünlü Yazarlardan Sinan Yağmur, Kayseri’nin en çok kitap okuyan altıncı şehir olduğunu belirtti ve Türkiye’de halen Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kitap Fuarı’nın konuşulduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 800 kişilik Merkez Kütüphane’de okuyucularla bir araya gelen Sinan Yağmur, Türkiye’de ilk defa bir kütüphanede kitap sevgisine ilişkin bir söyleşiye katıldığını belirterek, “Normalde bu tür programlar konferans salonlarında yapılıyor; ama Kayseri her şeyin ilkini yapıyor, güzel yapıyor ve yakıştırıyor” dedi. Kayseri’nin Türkiye’de okuyan şehirler sıralamasında nüfus oranına göre altıncı sırada olduğunu ifade eden Yağmur, “Kayserililerin edebiyata, kültüre, sanata olan isteklerini doğru yönlendiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kayseri’nin kitap aşığı bir şehir olmasından mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Ünlü Yazar Sinan Yağmur, söyleşinin yanı sıra kendisiyle yapılan röportajda da Kayseri’deki okuma alışkanlığına dikkat çekti. Kayseri’de yeniden bulunmaktan dolayı bu şehrin bir evladı olarak çok mutlu olduğunu dile getiren Sinan Yağmur, “Kayseri’den evliyim ve Kayseri’nin evladı sayılırım. Hala Türkiye’de Kayseri Kitap Fuarı konuşuluyor. Emsali, eşi benzeri görülmemiş Kitap Fuarı, Kayseri’nin sadece mantısı, sucuğu, pastırması, Erciyes’i ile değil kültürel kadim medeniyeti ile de meşhur olduğunu gösterdi. Kayseri kitap aşığıdır. Yolu, mimarisi gibi kültürüyle de büyüyen bir şehirdir. Kayseri en çok kitap okuyan ilk 10 şehir içindedir. Kayseri’nin kültür yıldızının daima parlamasını diliyorum” dedi.