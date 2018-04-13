Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109894
ALTIN
176.394
DOLAR
4.0909
STERLİN
5.8306
EURO
5.0414

Yatılı Bölge Okullarında dijital eğitim verilecek

ORAN Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanlarından Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ ile Mustafa Eren’in hazırladığı ve TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan ‘YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor’ projesi kapsamında 300 öğrenci...

Yatılı Bölge Okullarında dijital eğitim verilecek

ORAN Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanlarından Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ ile Mustafa Eren’in hazırladığı ve TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan ‘YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor’ projesi kapsamında 300 öğrenci...

13 Nisan 2018 Cuma 16:44
Yatılı Bölge Okullarında dijital eğitim verilecek

ORAN Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanlarından Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ ile Mustafa Eren’in hazırladığı ve TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan ‘YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor’ projesi kapsamında 300 öğrenci dijital eğitimden faydalanacak.

2017-2018 yılı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan ‘YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor’ projesinden, TR72 Bölgesinde yer alan 3 farklı Yatılı Bölge Ortaokulunda yaklaşık 300 öğrencinin faydalanacak. Dijitalleşen dünyada çağın gereksinimlerini karşılayabilmek adına yaratıcı düşünme, problem çözme kabiliyeti, üretkenlik gibi önemli becerilerin kazandırılması hedeflenen proje 12 ay uygulanacak ve her okulda Kodlama, Robotik, STEM ve Zeka Oyunları olmak üzere 4 farklı atölye gerçekleştirilecek.

Ajansın 2018-2020 yılları için Sonuç Odaklı Program kapsamında Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi başlığında yer alan ‘eğitimde yeni metodolojiler ve uygulamalar’ ekseni çerçevesinde ‘YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor’ projesinin başarılı bir adım olması bekleniyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Talas’ta anne adaylarına hamilelik kursu
Talas’ta anne adaylarına hamilelik kursu
Özbekistan kış turizminde Erciyes ile iş birliği yapacak
Özbekistan kış turizminde Erciyes ile iş birliği yapacak
Büyükkılıç’tan Miraç Kandili kutlama mesajı
Büyükkılıç’tan Miraç Kandili kutlama mesajı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim