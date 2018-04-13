Yatılı Bölge Okullarında dijital eğitim verilecek

ORAN Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanlarından Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ ile Mustafa Eren’in hazırladığı ve TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan ‘YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor’ projesi kapsamında 300 öğrenci dijital eğitimden faydalanacak.

2017-2018 yılı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan ‘YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor’ projesinden, TR72 Bölgesinde yer alan 3 farklı Yatılı Bölge Ortaokulunda yaklaşık 300 öğrencinin faydalanacak. Dijitalleşen dünyada çağın gereksinimlerini karşılayabilmek adına yaratıcı düşünme, problem çözme kabiliyeti, üretkenlik gibi önemli becerilerin kazandırılması hedeflenen proje 12 ay uygulanacak ve her okulda Kodlama, Robotik, STEM ve Zeka Oyunları olmak üzere 4 farklı atölye gerçekleştirilecek.

Ajansın 2018-2020 yılları için Sonuç Odaklı Program kapsamında Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi başlığında yer alan ‘eğitimde yeni metodolojiler ve uygulamalar’ ekseni çerçevesinde ‘YBO’lar Geleceğe Umutla Bakıyor’ projesinin başarılı bir adım olması bekleniyor.