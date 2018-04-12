Yahyalı’da çocuklar Oyun Şenliğinde doyasıya eğlendi

Yahyalı’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Yahyalı 80. Yıl Kapalı Spor Salonunda yapılan şenlikte Arkası Kaleli Yakar Top, Yağ Satarım Bal Satarım, Tombik ve Mendil Kapmaca oyunlarının finalleri yapıldı.

Şenliğe katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kendilerini çocukluk günlerine götüren organizasyon için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, geçmişte oynadıkları oyunları özlediklerini belirtti. Başkan Öztürk; “Kültürel bakımdan zengin olan ilçemizde geleneksel çocuk oyunlarımızın listesi çıkarılmış. İlçemizde oynanan 36 tane çocuk oyunumuz var. Bu oyunları yaşatmamız lazım. Bugün bazı oyunları burada izlemekten mutlu olduk. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oyunlarda derece yapan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.

Şenlikte ilçe protokol üyeleri tarafından geleneksel çocuk oyunlarından Arkası Kaleli Yakar Top ve Halat Çekme oyunu oynandı.

Yapılan müsabakalar sonucunda Mendil Kapmaca, Yağ Satarım Bal Satarım ve Tombik Oyununda Yahyagazi İlkokulu birinci oldu. Arkası Kaleli Yakar Top’ ta ise erkeklerde Fatih İmam Hatip Ortaokulu, bayanlar da Necati Kurmel Kız Anadolu Lisesi birinci oldu.