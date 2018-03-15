Yahyalı Devlet Hastanesi Acil Servisi Yenilendi

Yahyalı Devlet Hastanesi acil servisi, belediye tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yenilenerek, hizmete açıldı.

Yahyalı Belediyesi ve hayırseverler desteği ile yenilenen acil servisin açılışı, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Ak Parti Yahyalı ilçe Başkanı Esat Türkmenoğlu tarafından yapıldı.

Açılış öncesinde hastane personeli ile bir araya gelen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, hastane personelinin 14 Mart Tıp Bayramı kutlayarak, onlara karanfil dağıttı.

Yenilenen acil servisinin açılışında konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk “ 75 yataklı yeni devlet hastanemizin tamamlanması yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Yeni hastanemize taşınana kadar, acil servisimizin yenilenmesi gerekiyordu. İnsanlarımızın konforunu önemsediğimiz için, rahat ve hijyenik ortamda tedavi olabilmesi için güzel bir çalışmaya imzamızı attık. Hastane yetkililerimiz bizden acil servisin yeniden düzenlenmesi konusunda katkı istediler. Bizde diğer kurumlarımıza olduğu gibi sağlık kurumumuza da desteğimizi verdik. Belediye olarak daha önceden hastanemizde bir takım çalışmalar yapmıştık. Hastane çevresinde otopark çalışması ve çevre düzenlemesi yapmıştık. Hastanemizi rahatlatacak 650 bin TL bedelli ek binayı, hastanemize kazandırmıştık. Bugünde acil servisimizi düzenledik. Biz hizmet etmeyi seviyoruz. Gece-gündüz demeden ibadet aşkıyla çalışıyoruz.” diye konuştu.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’ de konuşmasında, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’everdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “ Bugün burada bulunmamızın ana sebebi arena tipi acil servisimizin yapılmasıdır. Katkılarından dolayı Esat Başkanımıza teşekkür ediyorum. Önceki acil servisimiz, 2-3 odanın birleşmesi şeklinde oluşan ve yeterli olmayan bir durumdaydı. Yapılan çalışmalar ile gözlem odalarını birleştirerek, aynı andan 12 hastanın kontrol edilebileceği bir düzenleme yapıldı. Bunun yanında Yahyalı’ya gelmemizin diğer bir nedeni de yeni yapılacak devlet hastanemizin projesi tamamlandı. Burada onunla ilgili gözlemlerimizi yapacağız. Ayrıca 75. Yıl Mahallesinde bulunan Sağlık Ocağı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilgili gözlemlerimizi yaparak, başkanımızla birlikte istişare edeceğiz. “ ifadelerini kullandı.

Törenin ardından yeni yapılacak 75 yatak kapasiteli Yahyalı Devlet Hastanesi’nin arazisinde incelemeler yapıldı. Burada yeni hastane konusunda açıklamalar yapan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ; “ 75 yataklı İlçe devlet hastanemizin planları çizildi. Şu an planlar, bakanlığımız tarafından kabul edildi. Bizde bu planlama doğrultusunda, mühendisler ve personellerimizle birlikte, daha verimli daha ergonomik bir yapıyı nasıl oluşturabiliriz, onun üzerinde çalıştık. Ben buradan başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu arsa üzerinde bulunan eski yapının yıkım işi önemli bir mevzuydu. Buradaki binanın yıkımını gerçekleştirerek hem maddi anlamda devletime katkı sağladılar, hem de bizim yapacağımız bu hizmeti 3-5 ay öne almış oldular.” şeklinde konuştu.