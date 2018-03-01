Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118111
ALTIN
160.380
DOLAR
3.8139
STERLİN
5.2511
EURO
4.6435

Vergi Dairesinden TESKOMB Başkan Vekili Alan’a ziyaret

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan Vekili Mustafa Alan’ı makamında ziyaret etti.26 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla,...

Vergi Dairesinden TESKOMB Başkan Vekili Alan’a ziyaret

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan Vekili Mustafa Alan’ı makamında ziyaret etti.26 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla,...

01 Mart 2018 Perşembe 16:03
Vergi Dairesinden TESKOMB Başkan Vekili Alan’a ziyaret

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan Vekili Mustafa Alan’ı makamında ziyaret etti.

26 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı beraberindeki ekiple, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan Vekili Mustafa Alan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Alan, “Kayseri’de 30 bine yakın esnaf sanatkarımız var. 15 bine yakın ticaret erbabımız var. Sanayi odamızın 2 bine yakın üyesi var. Vergi kutsaldır bunu çok iyi biliyoruz. Sadece vergi dairelerinin üzerinde yazan yazıyı söylemiyoruz, nereye gittiğini ve tekrar bize nasıl döndüğünü biliyoruz. Vergi dairelerimiz çok güzel kabuk değiştirdi. Daha önce ağır yürüyen işler hızlandı. Güler yüzlü memurlarımız var. Değerli başkanımız da bir işimiz olduğu zaman bizleri kırmıyor. Haftanız hayırlı, uğurlu olsun ziyaretinizden dolayı da teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Ahmet Günçavdı ise, “Hafta itibariyle vergisini düzenli ödeyen mükelleflerimizi ziyaret ediyoruz. Okullara ziyaretlerimiz oluyor; oralarda vergi konulu konferanslar veriyoruz. Çocuklarımıza verginin anlam ve önemini, gelecek için ne ifade ettiğini anlatmaya gayret ediyoruz” dedi.

Alan, ziyaret sonunda Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı’ya, “Ahilik imanın amelidir Anadolu’nun vatanlaşması, Osmanlının cihan devleti olmasını sağlayan dünyevî ve uhrevî bir sistemdir” yazılı bir tablo hediye etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çelik’ten Özden’e hayırlı olsun ziyareti
Başkan Çelik’ten Özden’e hayırlı olsun ziyareti
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
Çocuklara afet ve acil durum bilgilendirmesi yapıldı
Çocuklara afet ve acil durum bilgilendirmesi yapıldı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim