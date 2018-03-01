Vergi Dairesinden TESKOMB Başkan Vekili Alan’a ziyaret

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan Vekili Mustafa Alan’ı makamında ziyaret etti.

26 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı beraberindeki ekiple, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkan Vekili Mustafa Alan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Alan, “Kayseri’de 30 bine yakın esnaf sanatkarımız var. 15 bine yakın ticaret erbabımız var. Sanayi odamızın 2 bine yakın üyesi var. Vergi kutsaldır bunu çok iyi biliyoruz. Sadece vergi dairelerinin üzerinde yazan yazıyı söylemiyoruz, nereye gittiğini ve tekrar bize nasıl döndüğünü biliyoruz. Vergi dairelerimiz çok güzel kabuk değiştirdi. Daha önce ağır yürüyen işler hızlandı. Güler yüzlü memurlarımız var. Değerli başkanımız da bir işimiz olduğu zaman bizleri kırmıyor. Haftanız hayırlı, uğurlu olsun ziyaretinizden dolayı da teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Ahmet Günçavdı ise, “Hafta itibariyle vergisini düzenli ödeyen mükelleflerimizi ziyaret ediyoruz. Okullara ziyaretlerimiz oluyor; oralarda vergi konulu konferanslar veriyoruz. Çocuklarımıza verginin anlam ve önemini, gelecek için ne ifade ettiğini anlatmaya gayret ediyoruz” dedi.

Alan, ziyaret sonunda Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı’ya, “Ahilik imanın amelidir Anadolu’nun vatanlaşması, Osmanlının cihan devleti olmasını sağlayan dünyevî ve uhrevî bir sistemdir” yazılı bir tablo hediye etti.