Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119680
ALTIN
163.353
DOLAR
3.7805
STERLİN
5.3106
EURO
4.6786

Vali Kamçı Vatandaşlarla Buluşuyor

Vali Süleyman Kamçı, vatandaşların isteklerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 30 Ocak 2018 Salı günü vatandaşlarla bir araya gelecek.Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya...

Vali Kamçı Vatandaşlarla Buluşuyor

Vali Süleyman Kamçı, vatandaşların isteklerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 30 Ocak 2018 Salı günü vatandaşlarla bir araya gelecek.Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya...

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:50
Vali Kamçı Vatandaşlarla Buluşuyor

Vali Süleyman Kamçı, vatandaşların isteklerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 30 Ocak 2018 Salı günü vatandaşlarla bir araya gelecek.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşlarımızı davet eden Vali Kamçı, bu toplantılarda vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini kaydetti.

Yapılacak olan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşlarımızın talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini belirtti.

30 Ocak 2018 Salı günü saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılacak olan “Halk Toplantıları”na tüm vatandaşlarımız davetlidir.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın Kalkan, "Afrin Operasyonu Tüm Oyunları Bozmuştur"
Aydın Kalkan, "Afrin Operasyonu Tüm Oyunları Bozmuştur"
Akkışla’lı annelerden kahraman askerlere mantı
Akkışla’lı annelerden kahraman askerlere mantı
Melikgazi’de 6 blokta 301 daire ve dükkanların ihalesi yapıldı
Melikgazi’de 6 blokta 301 daire ve dükkanların ihalesi yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim