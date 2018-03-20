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Vali Kamçı İncesu’da muhtarlarla buluştu

Vali Süleyman Kamçı, ’Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları’ kapsamında İncesu ilçesine bağlı mahallelerin muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.İncesu ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Kamçı,...

Vali Kamçı İncesu’da muhtarlarla buluştu

Vali Süleyman Kamçı, ’Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları’ kapsamında İncesu ilçesine bağlı mahallelerin muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.İncesu ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Kamçı,...

20 Mart 2018 Salı 16:45
Vali Kamçı İncesu’da muhtarlarla buluştu

Vali Süleyman Kamçı, ’Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları’ kapsamında İncesu ilçesine bağlı mahallelerin muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

İncesu ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmaların mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacını taşıdığını ifade etti.

Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla İncesu’da düzenlenen toplantıya, Vali Kamçı, Kaymakam Barış Demirtaş, Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Kamçı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti. Toplantının sonunda Vali Kamçı muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.
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