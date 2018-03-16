Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı 18 Mart’ta Ankara’da olacak

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak yaptığı açıklamada, 18 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan Milliyetçi Hareket Partisi 12. Olağan Büyük Kurultayı’na katılacaklarını belirtti.

‘Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka’ temalı kurultaya Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı olarak otobüslerle katılacaklarını ifade eden Başkan Volkan Çolak, “Milliyetçi Hareket Partisi 49 yıllık şanlı tarihiyle Türk siyasi hayatına yön vermiştir. Türk Milleti özellikle son dönemlerde MHP’nin Türkiye için arz ettiği önemi daha iyi anlamıştır. ‘Önce ülkem ve milletim’ diyerek yola çıkan Ülkücü - Milliyetçi kadroların, devletimizi her türlü tehlikeden uzak tutarak ‘Lider Ülke’ konumuna getireceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bizler de bu uğurda, 18 Mart Pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi 12. Olağan Büyük Kurultayı’na katılarak, ülkemizin dört bir yanından gelen ülküdaşlarımızla buluşacağız.Lidere sadakat, şerefimizdir. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı olarak, Bilge Liderimizin daima yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; Büyük Kurultayın ülkemize, milletimize ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.