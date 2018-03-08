Ülkü Ocakları 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Konferans Düzenledi

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfisinde “ Türk Kültüründe Kadın ve Çocuk” konulu konferans düzenledi.

Erciyes Üniversitesi Asena Teşkilatı tarafından düzenlenen konferansa Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Avukat İsmihan Gülser Üçok, Avukat Mehmet Üçok, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “Türk Kadını tarihin her döneminde en mukaddes zaferlerin fatihlerine analık yapmış, yeri gelince de nefer olup çarpışmıştır. Daha dün sırtında yavrusuyla cepheye mermi taşıyan, askerinin yarasını saran kahraman, Türk Kadını, maalesef toplumumuzdaki şeref ve medeniyet yoksunları sebebiyle şiddet mağduru haline gelmiştir. Buna rağmen sevinçle görüyoruz ki Nene Hatunun nesli halen sürmektedir. Devlete başkaldıranlara mavi göklerden nizam veren Sabiha Gökçen, vatansız kalleşlerinMidyat’ta karnında yavrusuyla şehit ettiği Şerife Özden Sütçü, operasyona giden helikopterin düşmesiyle şehadete kavuşan Yarbay Songül Yakut, gelecek nesillere ilim öğretirkenhainlerin kurşunlarına hedef olan Aybüke Yalçın ve son olarak halen Afrin’de hainleri tepeleyen kahraman kadın askerlerimiz. Ayaklarınızın altında cennetle müjdelenen sizleri asla ama asla unutmayacağız.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Avukat İsmihan Gülser Üçok ve Avukat Mehmet Üçok tarafından, ‘ Türkiye’de ve Dünya’da kadın hakları ile Kadına şiddet’ hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, program İl Başkanı Volkan Çolak tarafından konuşmacılara plaket takdimi ile son buldu.