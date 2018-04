Türkiye’nin En Büyük Çocuk Hematoloji/Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi, Erciyes Üniversitesi’ne Yapılıyor

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Kayserili hayırseverler tarafından Türkiye’nin en modern Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi yaptırılıyor. Üniversitede mevcut Çocuk Hastanesinin hemen yanında 8 bin metrekare alanda 5 katlı ve 60 yatak kapasiteli inşa ettirilecek hastane, JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) standartlarında olacak. Her türlü konforun düşünüldüğü çocuk hasta odalarının iç kısmı ise çizgi film kahramanlarının figürleri ile donatılacak.

ERÜ Tıp Fakültesi Pediatri Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, yaptığı açıklamada, Kanseri Karşı Birlikte Derneği’nin (KANKA) girişimleri ile Kayserili hayırseverler tarafından inşa ettirilecek olan Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi’nin, bu alanda sadece Kayseri’nin değil, tüm bölge illerin ihtiyaçlarını da gidereceğini kaydetti. Prof. Dr. Karakükcü, “31 Mart 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin de katılımı ile yeni hastanesinin brifingi gerçekleştirildi. Bu toplantıda biz Bilim Dalı olarak hastalar hakkında, projenin mimarları ise teknik bilgiler verdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı pek çok hastaya % 100 doluluk oranı ile yetişmeye ve hizmet vermeye çalışmaktadır. Ayrıca Erciyes Çocuk KİT Merkezi kurulduğu 2011 yılından bu yana 284 hastaya kemik iliği nakli yapmıştır. Bu merkezde çağın gerektirdiği her türlü nakil başarı ile yapılmaktadır. Özellikle Alfa Beta azaltılmış haploidendik (anne-baba veya kardeşten uyumlu olmadan yapılan) nakil Türkiye’ de ilk defa merkezimizde yapılmış ve bu konudaki en fazla deneyim de merkezimizdedir. Ayrıca Erciyes Çocuk KİT Merkezimiz, kemik iliği naklinde dünya standardı olan JACIE akreditasyonuna Türkiye’ den başvuran ilk Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezidir. Yapılan bu hastane ile yatak kapasitemiz 6’dan 20’ye çıkarılacaktır. Yeni hastanemizde 20 hepafiltreli yatak KİT hazırlık ve nötropenik hastalar için kemoterapi odası ve 20 selim hematoloji odaları bulunacaktır. Bu şekilde 60 yatak ile kendi grubunda Türkiye’de benzeri olmayan spesifik bir hastane olarak hizmet verecektir. Hastanede çok sayıda poliklinik ve ayaktan tedavi odaları, talasemi ve hemofili hastaları için ayrı merkezler bulunacaktır. Bu merkezin yapımında destek veren başta Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere, Kayserili hayırseverlerimize, Erciyes Üniversitesi Rektörümüze, Tıp Fakültesi Dekanımıza, Hastane Başhekimimize, tüm Erciyes Üniversitesi personeline, KANKA (Kansere Karşı Birlik Derneği) yönetici ve bağışçılarına teşekkür ederiz” dedi.

Açıklamasında hastanenin fiziki imkanları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Karakükcü, “Projemizin mimarları çocukların burada rahatça tedavi olmaları için her türlü kolaylığı düşünmüş. Hastane içerisinde çocuk oyun alanları, tiyatro merkezleri, hatta aile evi bile bulunacak. Avrupa ve dünya standartlarına uygun olacak hastanede 8 bin metre kare alandan oluşacak. Hastane içerisinde toplam 60 çocuk hasta odası bulanacak. Hasta odaları 27 metrekareden oluşacak. Çocukların sıkılmaması için çizgi film kahramanlarının figürleri ile donatılacak hasta odalarında modern banyolar bulunacak. Daha da önemlisi hastane JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) standartlarında işletilecek. Böylelikle hastane inşaat tamamlandığında Kayserimiz, Erciyes Üniversitemiz, Avrupa ve Dünya standartlarında Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesine kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Prof. Dr. Musa Karakükcü, hastane temelinin önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde atılmasının planlandığını sözlerine ekledi.