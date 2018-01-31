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Şüpheli paketten buz çıktı

Kayseri Valiliği yakınlarındaki şüpheli paketten buz çıktı.Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde valilik binasına yakın bir yerde şüpheli paket gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından...

Şüpheli paketten buz çıktı

Kayseri Valiliği yakınlarındaki şüpheli paketten buz çıktı.Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde valilik binasına yakın bir yerde şüpheli paket gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından...

31 Ocak 2018 Çarşamba 20:18
Şüpheli paketten buz çıktı

Kayseri Valiliği yakınlarındaki şüpheli paketten buz çıktı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı Ahmet Paşa Caddesi üzerinde valilik binasına yakın bir yerde şüpheli paket gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevke edildi. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemelerde bir olumsuzluğun bulunmadığı belirlendi. Paket içerisinde buz doldurulduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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