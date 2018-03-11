Saadet Partisi (SP) 6. Olağan Kocasinan İlçe Kongresi’ne katılan SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, “Türkiye bütün mazlumların umududur. Bugün bütün mazlumlar dikkatlerini Türkiye’ye çevirdiler. Türkiye’nin güçlü olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Tabiri caizse bütün mazlum coğrafyanın Türkiye’ye ihtiyacı var” dedi.

Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleşen Saadet Partisi 6. Olağan Kocasinan İlçe Kongresi’ne partinin Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın’ın yanı sıra, Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, CHP ve BBP temsilcileri ile delegeler ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığını Duran Soyuğur yaptı.

"Mazlum coğrafyanın Türkiye’ye ihtiyacı var"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, kongrede yaptığı konuşmada “Canla, başla çalışmış tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bundan sonra daha fazla gayret göstermeye, daha fazla hassasiyet ve daha fazla titizlik göstermeye ihtiyacımız var. Çok önemli bir coğrafyada, çok önemli bir ülke olan Türkiye’de yaşıyoruz. Bu topraklar herhangi bir toprak değil, Türkiye herhangi bir ülke değil. Eğer yeryüzünde Türkiye’nin yok olduğunu farz ederseniz, mazlumların, ezilenlerin, sömürülenlerin umudu da yok olmuş sayılır. Türkiye bütün mazlumların umududur. Sömürü düzenin sahipleri yeryüzüne saadet getiremezler. Bugün bütün mazlumlar dikkatlerini Türkiye’ye çevirdiler. Türkiye’nin güçlü olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Tabiri caizse bütün mazlum coğrafyanın Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye’nin de Saadet Partisi’ne ihtiyacı var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından partiye katılan 50 yeni üyeye rozetleri takıldı. Saadet Partisi 6. Olağan Kocasinan İlçe Kongresi’ne mevcut başkan Mükremin Çuhadar tek liste verirken, başka aday çıkmadı.