Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962

SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın: "Türkiye bütün mazlumların umududur”

Saadet Partisi (SP) 6. Olağan Kocasinan İlçe Kongresi’ne katılan SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, “Türkiye bütün mazlumların umududur. Bugün bütün mazlumlar dikkatlerini Türkiye’ye çevirdiler. Türkiye’nin güçlü olmaya...

SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın: "Türkiye bütün mazlumların umududur”

Saadet Partisi (SP) 6. Olağan Kocasinan İlçe Kongresi’ne katılan SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, “Türkiye bütün mazlumların umududur. Bugün bütün mazlumlar dikkatlerini Türkiye’ye çevirdiler. Türkiye’nin güçlü olmaya...

11 Mart 2018 Pazar 17:15
SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın: "Türkiye bütün mazlumların umududur”

Saadet Partisi (SP) 6. Olağan Kocasinan İlçe Kongresi’ne katılan SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, “Türkiye bütün mazlumların umududur. Bugün bütün mazlumlar dikkatlerini Türkiye’ye çevirdiler. Türkiye’nin güçlü olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Tabiri caizse bütün mazlum coğrafyanın Türkiye’ye ihtiyacı var” dedi.

Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleşen Saadet Partisi 6. Olağan Kocasinan İlçe Kongresi’ne partinin Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın’ın yanı sıra, Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, CHP ve BBP temsilcileri ile delegeler ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığını Duran Soyuğur yaptı.

"Mazlum coğrafyanın Türkiye’ye ihtiyacı var"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, kongrede yaptığı konuşmada “Canla, başla çalışmış tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bundan sonra daha fazla gayret göstermeye, daha fazla hassasiyet ve daha fazla titizlik göstermeye ihtiyacımız var. Çok önemli bir coğrafyada, çok önemli bir ülke olan Türkiye’de yaşıyoruz. Bu topraklar herhangi bir toprak değil, Türkiye herhangi bir ülke değil. Eğer yeryüzünde Türkiye’nin yok olduğunu farz ederseniz, mazlumların, ezilenlerin, sömürülenlerin umudu da yok olmuş sayılır. Türkiye bütün mazlumların umududur. Sömürü düzenin sahipleri yeryüzüne saadet getiremezler. Bugün bütün mazlumlar dikkatlerini Türkiye’ye çevirdiler. Türkiye’nin güçlü olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Tabiri caizse bütün mazlum coğrafyanın Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye’nin de Saadet Partisi’ne ihtiyacı var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından partiye katılan 50 yeni üyeye rozetleri takıldı. Saadet Partisi 6. Olağan Kocasinan İlçe Kongresi’ne mevcut başkan Mükremin Çuhadar tek liste verirken, başka aday çıkmadı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doktorlar Erciyes’te Stres Attı
Doktorlar Erciyes’te Stres Attı
Başkan Büyükkılıç liseli öğrencilerle buluştu
Başkan Büyükkılıç liseli öğrencilerle buluştu
Başkan Hiçyılmaz: “Ekonomik gelişmenin hızlanması kadınların iş dünyasında olmasına bağlı”
Başkan Hiçyılmaz: “Ekonomik gelişmenin hızlanması kadınların iş dünyasında olmasına bağlı”

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim