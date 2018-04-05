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Solo Türk, ERÜ’de Prova Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan Solo Türk, 7 Nisan 2018 Cumartesi günü saat: 15.30’da Erciyes Üniversitesi’nde gösteri uçuşu yapacak. Solo Türk Ekibi gösteri için bugün...

Solo Türk, ERÜ’de Prova Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan Solo Türk, 7 Nisan 2018 Cumartesi günü saat: 15.30’da Erciyes Üniversitesi’nde gösteri uçuşu yapacak. Solo Türk Ekibi gösteri için bugün...

05 Nisan 2018 Perşembe 15:42
Solo Türk, ERÜ’de Prova Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan Solo Türk, 7 Nisan 2018 Cumartesi günü saat: 15.30’da Erciyes Üniversitesi’nde gösteri uçuşu yapacak. Solo Türk Ekibi gösteri için bugün üniversite kampüsü üzerinde prova uçuşu gerçekleştirdi.

Gösteri için ERÜ Merkez Kampüsü Veteriner Fakültesi yanındaki gösteri alanına tribün kuruldu. Protokol üyeleri, üniversite personeli ve vatandaşlar buradan gösteri uçuşunu takip edecekler.

Etkinlik hakkında bilgiler veren ERÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Berat Deniz, Solo Türk gösterisi için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Berat Deniz, “Erciyes Üniversitesi öğrencileri olarak davet ettiğimiz ve davetimizi kırmayarak bize gösteri tarihi veren Türk Hava Kuvvetlerimizin göz bebeği Solo Türk, üniversitemizde gösteri uçuşu yapacak. 7 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 15.30’da gerçekleştirilecek olan gösteri için üniversite kampüsü içerisindeki Veteriner Fakültesi yanındaki gösteri alanına tüm Kayseri halkını davet ediyoruz. Şimdiden bu güzel organizasyon için Solo Türk ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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