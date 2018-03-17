Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri Mehmetçik için kermes düzenledi

Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri tarafından geliri Afrin’deki Mehmetçiğe gönderilecek olan ’Mehmetçik İle El Ele Kermesi’ Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan’ın da katılımıyla açıldı.

Bu tür etkinlikleri operasyondaki askerlere moral ve motivasyon sağlamakla beraber öğrencilere manevi duyguları aşılamak amacıyla yaptıklarını ifade eden Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden; “Ülkemizin bekası ve sınırlarımızdaki terör belasının yok olması maksadıyla yapılmış olan Fırat Kalkanı Operasyonundan sonra Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin inşallah terörden kurtarılmak üzere. Burada Mehmetçiğimize gerek moral gerekse motivasyon olması düşüncesiyle öğrencilerimiz tarafından bir takım faaliyetler yapılmaktadır. Aynı zamanda Tekden Hastaneleri de buna destek olmaktadır. Geçtiğimiz hafta 5. sınıf öğrencilerimiz kendi paralarıyla bereler almışlar, yanlarında mektupla göndermişlerdir. Lise öğrencilerimiz ise kermes yaparak gelirini biriktirmiş ve orası için değerlendirmek üzere okul yönetimine vermişlerdir. Bu gün de ortaokul öğrencilerimiz, okul aile birliğinin desteğiyle yine bir kermes düzenledi. Bugün kermesin açılışı yapılmıştır. Nisan ayında da aynı konuyla alakalı bir türkü şöleni düzenlenecektir. Bütün bunlardan elde edilecek gelirler inşallah Afrin’e gönderilecek ve orada ‘Bir kalem de sen ol’ sloganıyla kurtarılacak çocuklara eğitim desteği olacaktır. Bunların yanında Tekden Hastaneleri de Afrin’e giden kahraman askerlerimize, özel harekatçılarımıza destek maksadıyla ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti sözü vermiştir. Bütün bunlar askerimize destek, motivasyon olduğu gibi bizim öğrencilerimizin her şeyden evvel ülkelerine sahip çıkan, değerini bilen ve savaşan askerlerimize vefa düşüncesiyle eğitimleri için de yapılmaktadır. Askerlerimize moral ve motivasyon sağlamakla beraber öğrencilerimize de bu olayın ne kadar önemli olduğunu, ülkelerine sahip çıkmanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlatabilmek ve bizzat onların bu olayı yaşayabilmelerini sağlamak için yapılmaktadır" dedi.

"Yüreği vatan sevgisi ile dolu çocuklarımız varken hainler planlarını gerçekleştiremeyecek"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ise, düzenlenen etkinlikten dolayı okul yöneticilerine teşekkür etti. Üçkan, "Öğrencilere vatan sevgisi ile ilgili her türlü donanımı sağladıklarından dolayı Kemal Bey huzurunda tüm eğitim kurumu yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar vatanını, bayrağını, ezanını seven bireyler yetiştiriyorlar. Bu bireyler de bugün o içlerindeki imanlı millet olma kavramını manadan maddeye dökmek amaçlı bir sergi düzenlemişler. Onu da kendi ceplerindeki harçlıklarıyla hayata geçirdiler. Böyle evlatlarımız olduğu sürece herkes bilsin ki tüm öğrencilerimiz bırakılan vatan emaneti ile beraber şehitlerimizin hayallerini kendi hayalleriyle beraber gerçekleştirip yarınlarımızı güvenli bir şekilde emin ellere teslim edecekler. Şuanda Afrin’de yapılan operasyonda da Mehmetçiğimizin en büyük desteği minik bedenlerin ama yürekleri büyük olanların duası. İnşallah gönlü iman dolu çocuklarımız olduğu sürece hiçbir zaman düşmanca bu ülke üzerinde haşince planlar yapanların planları gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan kermesi gezen davetliler, ürünleri satın alarak destekte bulundu.