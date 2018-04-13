Özbekistan kış turizminde Erciyes ile iş birliği yapacak

Özbekistan Turizm Geliştirme Bakanı Aziz Abdulhakimov, Erciyes’e yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Özbekistan arasındaki turizm hareketliliğini geliştirme maksadına yönelik imzalanan “Turizmi Geliştirme İş Birliği Anlaşması” için ülkemize gelen Özbekistan Turizm Geliştirme Bakanı Aziz Abdulhakimov, ziyaretine Kayseri Erciyes’ten başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizmine yönelik en büyük yatırımların gerçekleştiği Erciyes Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulunan Bakan Aziz Abdulhakimov’a Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı eşlik etti. Cıngı, Bakan Abdulhakimov’a, son teknoloji ile donatılmış tesisleri, pistleri, Erciyes’in sahip olduğu ulaşım, konaklama ve sosyal imkânlarını yerinde anlatarak bölgenin tarihi ve tabii güzellikleri hakkında bilgiler verdi.

Erciyes’e hayran kaldığını belirten Özbekistan Turizm Geliştirme Bakanı Aziz Abdulhakimov, ”Erciyes’teki bu devasa yatırımı ve turizm potansiyelini görünce çok mutlu olduk. Bizler de Özbekistan’da turizmin gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Burada yapılan Erciyes Master Planı’nı örneklemek ve Erciyes A.Ş. gibi bir kurumun sahip olduğu tecrübelerden faydalanmak bizlere çok şey katacaktır. Erciyes’i model alarak ülkemiz turizmine birlikte hizmet etmekten büyük memnuniyet duyacağız’’ ifadelerini kullandı.

Ziyaretten dolayı Özbek Bakan Abdulhakimov’a teşekkür eden Dr. Murat Cahid Cıngı, “Bilindiği üzere Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz eliyle ortaya konan Master Plan’la, bölgemizde son yıllarda ortaya çıkan en büyük yatırımlardan birisi oldu. Ülkemizde kış turizm aydınlanmasına öncülük eden dağımız bugün Türkiye’nin en gelişmiş, dünyanın ise sayılı kayak merkezlerinden biri haline geldi. Avrupa’daki kayak merkezleri örneğinde olduğu gibi Erciyes, profesyonel bir mantıkla Erciyes A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Özbekistan’da kış turizmi alanında yapılacak olan her türlü çalışmaya, Türkiye’nin ilk ve tek dağ yönetim şirketi olarak edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimimizle destek vermeye hazırız. Kardeş ülke Özbekistan ile ülkemiz arasında turizmin gelişmesi açısından imzalanan Turizm Geliştirme İş Birliği Anlaşması’nın da çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. Sayın Bakan Abdulhakimov’un ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduk. Önümüzdeki zamanlarda iki ülke için özellikle kış turizminde büyük işbirliği imkânlarının çıkacağını temenni ediyoruz” dedi.